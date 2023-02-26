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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1803

Сын: Даниил Иосифов

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1809

Сын: Иван Иосифов

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1811

Сын: Тимофей (Иосифов)

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Середина Мария Иосифова

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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