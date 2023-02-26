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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1803
Сын: Даниил Иосифов
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1809
Сын: Иван Иосифов
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1811
Сын: Тимофей (Иосифов)
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Середина Мария Иосифова
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Иванов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.