Васса Михайлова
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Осип (Иосиф) Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно