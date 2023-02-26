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Васса Михайлова

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Осип (Иосиф) Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно
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