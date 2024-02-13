Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1834
Дата смерти16.07.1889
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1834
Рождение ребёнка
26.08.1854
Сын: Шишков Георгий Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1856
Сын: Шишков Николай Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Шишков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1861
Дочь: Тургенева Вера Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Рождение ребёнка
04.01.1871
Сын: Шишков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Лентовская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1875
Сын: Шишков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1889