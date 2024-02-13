Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1834

Дата смерти

16.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1834

Отец: Хованский Юрий Сергеевич

Мать: Хованская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1854

Сын: Шишков Георгий Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Шишков Николай Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1857

Сын: Шишков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.01.1861

Дочь: Тургенева Вера Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1871

Сын: Шишков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Лентовская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1875

Сын: Шишков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Александр Александрович

Смерть
16.07.1889
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