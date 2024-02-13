Шишков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишков Сергей Александрович

Шишков Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1857

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1857

Отец: Шишков Александр Александрович

Мать: Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна

Рождение ребёнка
18.11.1901

Дочь: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Шишков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна

Смерть
Около 1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.