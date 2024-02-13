Шишков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1857
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1901
Дочь: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1907
Мать ребёнка: Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна
Смерть
Около 1918