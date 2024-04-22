Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1901
Рождение ребёнка
19.03.1922
Сын: Сикорский Вадим Витальевич
Отец ребёнка: Сикорский Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сикорский Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Сикорский Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сикорский Виталий
Смерть
1984