Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Можга, город Можга, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.11.1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1901

Отец: Шишков Сергей Александрович

Мать: Шишкова Евгения Георгиевна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Сикорский Вадим Витальевич

Отец ребёнка: Сикорский Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Самуил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сикорский Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Сикорский Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сикорский Виталий

Смерть
1984
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