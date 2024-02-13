Сикорский Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикорский Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сикорский Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Сикорский Вадим Витальевич

Мать ребёнка: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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