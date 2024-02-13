Сикорский Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сикорский Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1922
Сын: Сикорский Вадим Витальевич
Мать ребёнка: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно