Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1901
Дочь: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1907
Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович
Смерть
?.12.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умерла от тифа.