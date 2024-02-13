Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Филиппус) Евгения Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1901

Дочь: Болотина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Шишков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Шишков Сергей Александрович

Смерть
?.12.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умерла от тифа.

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