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Шишков Николай Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.02.1856

Дата смерти

03.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1856

Отец: Шишков Александр Александрович

Мать: Шишкова Мария Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
После 1880

Жена: Тургенева Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гардинг Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Гардинг Магдалина

Бракосочетание
1892

Жена: Шишкова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Шишкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1895

Сын: Шишков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Шишкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1902

Сын: Шишков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна

Смерть
03.07.1910
Самарская губерния, Российская империя
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