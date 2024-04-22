Шишков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения01.02.1856
Дата смерти03.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1856
Бракосочетание
После 1880
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гардинг Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Гардинг Магдалина
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Шишкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1895
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Шишкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1902
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Александровна
Смерть
03.07.1910
Самарская губерния, Российская империя