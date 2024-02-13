Гардинг Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГардинг Дмитрий Николаевич

Гардинг Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шишков Николай Александрович

Мать: Гардинг Магдалина

Бракосочетание
28.01.1917

Жена: Гардинг (Перимова) Ольга Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1917

Дочь: Жукова (Гардинг) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гардинг (Перимова) Ольга Викторовна

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гардинг Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Гардинг (Перимова) Ольга Викторовна

Смерть
06.09.1944
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.