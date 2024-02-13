Гардинг Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти06.09.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шишков Николай Александрович
Мать: Гардинг Магдалина
Бракосочетание
28.01.1917
Рождение ребёнка
15.11.1917
Дочь: Жукова (Гардинг) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гардинг (Перимова) Ольга Викторовна
Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гардинг Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Гардинг (Перимова) Ольга Викторовна
Смерть
06.09.1944