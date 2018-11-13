Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна 13.11.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.11.1866

умерла 13.01.1920

Мать
Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
Отец
Хованский Александр Сергеевич29.05.1814 г.р.
Супруги
Шишков Николай Александрович01.02.1856 г.р.
Дети
Шишкова Мария Николаевна05.06.1893 г.р.
Шишков Андрей Николаевич30.03.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1866

Отец: Хованский Александр Сергеевич

Мать: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
1892

Муж: Шишков Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Шишкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
30.03.1895

Сын: Шишков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Шишкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.05.1902

Сын: Шишков Юрий (Георгий) Николаевич

Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович

Смерть
13.01.1920

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