Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна
женский, родилась 13.11.1866
умерла 13.01.1920
МатьХованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
ОтецХованский Александр Сергеевич29.05.1814 г.р.
Супруги
Шишков Николай Александрович01.02.1856 г.р.
Дети
Шишкова Мария Николаевна05.06.1893 г.р.
Шишков Андрей Николаевич30.03.1895 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1866
Бракосочетание
1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Шишкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1895
Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Шишкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1902
Сын: Шишков Юрий (Георгий) Николаевич
Отец ребёнка: Шишков Николай Александрович
Смерть
13.01.1920