Хованский Александр Сергеевич
мужской, родился 29.05.1814
умер 07.01.1885
Супруги
Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
Дети
Хованский Александр Александрович06.07.1857 г.р.
Эше (Хованская) Софья Александровна18.01.1859 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1856
Рождение ребёнка
06.07.1857
Сын: Хованский Александр Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1859 ст.
Дочь: Эше (Хованская) Софья Александровна
Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1862
Дочь: Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1866
Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна
Смерть
07.01.1885