Хованский Александр Сергеевич 29.05.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хованский Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.05.1814

умер 07.01.1885

Супруги
Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
Дети
Хованский Александр Александрович06.07.1857 г.р.
Эше (Хованская) Софья Александровна18.01.1859 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1856

Жена: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Хованский Александр Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1859 ст.

Дочь: Эше (Хованская) Софья Александровна

Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1862

Дочь: Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Смерть
07.01.1885

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