Хованский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1857
Дата смерти13.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1857
Бракосочетание
17.08.1877
Рождение ребёнка
13.02.1879
Сын: Хованский Николай Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Рождение ребёнка
10.08.1881
Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Хованский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1884
Сын: Хованский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1886
Сын: Хованский Александр Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Смерть
13.07.1887
Рождение ребёнка
16.01.1888
Сын: Хованский Борис Александрович
Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)