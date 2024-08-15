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Хованский Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1857

Дата смерти

13.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1857

Отец: Хованский Александр Сергеевич

Мать: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
17.08.1877

Жена: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
13.02.1879

Сын: Хованский Николай Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
10.08.1881

Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Хованский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.06.1884

Сын: Хованский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.02.1886

Сын: Хованский Александр Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
13.07.1887
Рождение ребёнка
16.01.1888

Сын: Хованский Борис Александрович

Мать ребёнка: Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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