Хованская (Шампрено) Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1852
Дата смерти18.12.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1877
Рождение ребёнка
13.02.1879
Сын: Хованский Николай Александрович
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1881
Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Хованский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1884
Сын: Хованский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1886
Сын: Хованский Александр Александрович
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1888
Сын: Хованский Борис Александрович
Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович
Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)