Хованская (Шампрено) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХованская (Шампрено) Юлия Павловна

Хованская (Шампрено) Юлия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1852

Дата смерти

18.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1877

Муж: Хованский Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1879

Сын: Хованский Николай Александрович

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Рождение ребёнка
10.08.1881

Дочь: Шишкова (Хованская) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Хованский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.06.1884

Сын: Хованский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.02.1886

Сын: Хованский Александр Александрович

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.01.1888

Сын: Хованский Борис Александрович

Отец ребёнка: Хованский Александр Александрович

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.