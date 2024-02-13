Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна 01.01.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.01.1874, Лондон

умерла После 1928

Отец
Шишков Александр Александрович27.08.1820 г.р.
Мать
Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна29.09.1834 г.р.
Супруги
Лентовский Михаил Михайлович27.12.1866 г.р.
Дети
Лентовская Анна МихайловнаДо 1897 г.р.
Лентовский Виктор Михайлович1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874

Отец: Шишков Александр Александрович

Мать: Шишкова (Хованская) Мария Юрьевна

Бракосочетание
03.06.1894

Муж: Лентовский Михаил Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

ГАУО ф.134 оп.22 д.78 л.22об.

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Лентовская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лентовский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лентовский Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
После 1928

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