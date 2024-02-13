Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна
женский, родилась 01.01.1874, Лондон
умерла После 1928
ОтецШишков Александр Александрович27.08.1820 г.р.
МатьШишкова (Хованская) Мария Юрьевна29.09.1834 г.р.
Супруги
Лентовский Михаил Михайлович27.12.1866 г.р.
Дети
Лентовская Анна МихайловнаДо 1897 г.р.
Лентовский Виктор Михайлович1900 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
01.01.1874
Бракосочетание
03.06.1894
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Лентовская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лентовский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лентовский Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Лентовский Михаил Михайлович
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1928