Лентовский Михаил Михайлович 27.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лентовский Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.12.1866, Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1925

Супруги
Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна01.01.1874 г.р.
Дети
Лентовская Анна МихайловнаДо 1897 г.р.
Лентовский Виктор Михайлович1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.06.1894

Жена: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

ГАУО ф.134 оп.22 д.78 л.22об.

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Лентовская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лентовский Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лентовский Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1925

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