Лентовский Михаил Михайлович
мужской, родился 27.12.1866, Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1925
Супруги
Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна01.01.1874 г.р.
Дети
Лентовская Анна МихайловнаДо 1897 г.р.
Лентовский Виктор Михайлович1900 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1894
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Лентовская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лентовский Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лентовский Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Лентовская (Шишкова) Екатерина Александровна
Смерть
1925