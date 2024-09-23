Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Доронин Филимон Ионович

Мать: Доронина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Могильников Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Могильников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Могильников Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Могильников Григорий Андреевич

Смерть
1985

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