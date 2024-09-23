Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Доронин Филимон Ионович
Мать: Доронина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Могильников Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Могильников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Могильников Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Могильников Григорий Андреевич
Смерть
1985