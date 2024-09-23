Доронин Филимон Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доронин Ион Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Дмитрий Филимонович
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Александра Филимоновна
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина Юлия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Доронина Юлия
Смерть
Неизвестно