Доронин Филимон Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронин Филимон Ионович

Доронин Филимон Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доронин Ион Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Дмитрий Филимонович

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Егор Филимонович

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Александра Филимоновна

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Пётр Филимоновоч

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Юлия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Доронина Юлия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.