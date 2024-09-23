Доронина Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Дмитрий Филимонович
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Александра Филимоновна
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович
Смерть
Неизвестно