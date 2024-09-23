Доронина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Дмитрий Филимонович

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Егор Филимонович

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Александра Филимоновна

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Пётр Филимоновоч

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Филимон Ионович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Доронин Филимон Ионович

Смерть
Неизвестно

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