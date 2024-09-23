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Могильников Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Могильников Андрей Калистратович

Мать: (Силина) Дарья Иоакимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Могильников Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Могильников Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна

Смерть
1964

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