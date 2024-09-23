Могильников Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1964
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Могильников Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Могильников Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Могильникова (Доронина) Анна Филимоновна
Смерть
1964