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Абрамова Наталия Савельева

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

20.08.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1796

Отец: Савелий Акимов

Мать: Татьяна Тимофеева

Бракосочетание
1810

Муж: Абрамов Николай Васильев

Рождение ребёнка
15.08.1815

Дочь: (Абрамова) Василиса (Васса) Николаева

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Рождение ребёнка
01.12.1817

Дочь: (Абрамова) Варвара Николаева

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Новикова (Абрамова) Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1822

Сын: Абрамов Гавриил Николаев

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: (Абрамова) Марфа

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.06.1833

Дочь: (Абрамова) Акилина Николаева

Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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