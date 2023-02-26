Абрамова Наталия Савельева
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рождения20.08.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1796
Отец: Савелий Акимов
Мать: Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
15.08.1815
Дочь: (Абрамова) Василиса (Васса) Николаева
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Рождение ребёнка
01.12.1817
Дочь: (Абрамова) Варвара Николаева
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Новикова (Абрамова) Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1822
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: (Абрамова) Марфа
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Рождение ребёнка
02.06.1833
Дочь: (Абрамова) Акилина Николаева
Отец ребёнка: Абрамов Николай Васильев
Смерть
Неизвестно