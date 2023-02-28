Абрамов Гавриил Николаев
Место рождения
Дата рождения15.07.1822
Дата смерти07.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1822
Бракосочетание
26.10.1841
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.09.1845
Дочь: Абрамова Ефросинья Гаврилова
Мать ребёнка: Абрамова Феодосия Фёдорова
Рождение ребёнка
12.07.1859
Дочь: Улита Гаврилова
Мать ребёнка: Абрамова Феодосия Фёдорова
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
04.07.1871
Дочь: Ольга Гаврилова
Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова
Рождение ребёнка
21.03.1874
Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова
Рождение ребёнка
18.09.1877
Сын: Абрамов Иоанн (?) Гавриилов
Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова
Смерть
07.04.1892
Причина смерти: от удушья