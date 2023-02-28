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Абрамов Гавриил Николаев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.07.1822

Дата смерти

07.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1822

Отец: Абрамов Николай Васильев

Мать: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1841

Жена: Абрамова Феодосия Фёдорова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.09.1845

Дочь: Абрамова Ефросинья Гаврилова

Мать ребёнка: Абрамова Феодосия Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.07.1859

Дочь: Улита Гаврилова

Мать ребёнка: Абрамова Феодосия Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Новикова-Абрамова Марфа Макарова

Рождение ребёнка
04.07.1871

Дочь: Ольга Гаврилова

Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1874

Сын: Абрамов Игнат Гавриилов

Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Абрамов Иоанн (?) Гавриилов

Мать ребёнка: Новикова-Абрамова Марфа Макарова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
07.04.1892
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
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