Новикова-Абрамова Марфа Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова-Абрамова Марфа Макарова

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Место рождения

с.Бабынино Калужжской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Макар

Мать: не указана

с.Бабынино Калужжской губ.
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Абрамов Гавриил Николаев

Рождение ребёнка
04.07.1871

Дочь: Ольга Гаврилова

Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1874

Сын: Абрамов Игнат Гавриилов

Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Абрамов Иоанн (?) Гавриилов

Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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