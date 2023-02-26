Новикова-Абрамова Марфа Макарова
Место рожденияс.Бабынино Калужжской губ.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Макар
Мать: не указана
с.Бабынино Калужжской губ.
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
04.07.1871
Дочь: Ольга Гаврилова
Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев
Рождение ребёнка
21.03.1874
Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев
Рождение ребёнка
18.09.1877
Сын: Абрамов Иоанн (?) Гавриилов
Отец ребёнка: Абрамов Гавриил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно