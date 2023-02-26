Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Новикова-Абрамова Марфа Макарова
Мать ребёнка: не указана
с.Бабынино Калужжской губ.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Макаров
Мать ребёнка: не указана
с.Бабынино Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно