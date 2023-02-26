Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Новикова-Абрамова Марфа Макарова

Мать ребёнка: не указана

с.Бабынино Калужжской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Макаров

Мать ребёнка: не указана

с.Бабынино Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно
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