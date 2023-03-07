Абрамов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения04.05.1793
Дата смертиДо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1793
Бракосочетание
1810
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
15.08.1815
Дочь: Василиса (Васса) Николаева
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1817
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Новикова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
Рождение ребёнка
15.07.1822
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
Рождение ребёнка
02.06.1833
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева
Смерть
До 1837