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Абрамов Николай Васильев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.05.1793

Дата смерти

До 1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1793

Отец: Абрамов Василий Иванов

Мать: Прасковья (Параскева) Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1810

Жена: Абрамова Наталия Савельева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
15.08.1815

Дочь: Василиса (Васса) Николаева

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1817

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Новикова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1822

Сын: Абрамов Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.06.1833

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1837
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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