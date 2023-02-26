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Абрамов Василий Иванов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1762

Дата смерти

17.02.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Абрамов Иван Аврамов

Мать: Елена Савельева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Абрамов Сафрон Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1789

Сын: Абрамов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1790

Сын: Абрамов Пётр Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1793

Сын: Абрамов Николай Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1795

Сын: Абрамов Яков Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1798

Сын: Абрамов Иван Васильев

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
17.02.1813
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: горячкою
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