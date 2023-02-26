Абрамов Василий Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1762
Дата смерти17.02.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Абрамов Иван Аврамов
Мать: Елена Савельева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1789
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1790
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1793
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
Рождение ребёнка
03.11.1795
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1798
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Григорьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
17.02.1813
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: горячкою