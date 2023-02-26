Елена Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Абрамов Иван Аврамов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Абрамов Иван Аврамов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно