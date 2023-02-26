Елена Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Абрамов Иван Аврамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Абрамов Василий Иванов

Отец ребёнка: Абрамов Иван Аврамов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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