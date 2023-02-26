Абрамов Пётр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Пётр Васильев

Абрамов Пётр Васильев

avatar

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.

Дата рождения

27.09.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1790

Отец: Абрамов Василий Иванов

Мать: Прасковья (Параскева) Григорьева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1805

Жена: Домна Данилова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.11.1810

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1818

Сын: Козьма Петров

Мать ребёнка: Домна Данилова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Заботкина Дарья Петрова

Мать ребёнка: Домна Данилова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.06.1832

Жена: Абрамова Мария Фёдорова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1835

Дочь: Шашкова Ксения Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1844

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Домна Данилова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close