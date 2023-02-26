Абрамов Пётр Васильев
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Дата рождения27.09.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1790
сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1805
Жена: Домна Данилова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.11.1810
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
26.10.1818
Сын: Козьма Петров
Мать ребёнка: Домна Данилова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Заботкина Дарья Петрова
Мать ребёнка: Домна Данилова
Рождение ребёнка
01.11.1830
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова
Бракосочетание
28.06.1832
Жена: Абрамова Мария Фёдорова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1835
Дочь: Шашкова Ксения Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1844
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Домна Данилова
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Абрамова Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно