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Абрамова Мария Фёдорова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1810

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение
До 1814

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.06.1832

Муж: Абрамов Пётр Васильев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1835

Дочь: Шашкова Ксения Петрова

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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