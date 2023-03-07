Абрамова Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1810
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Рождение
До 1814
Отец: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1830
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Бракосочетание
28.06.1832
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1835
Дочь: Шашкова Ксения Петрова
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно