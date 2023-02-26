Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1806
Муж: Фёдор Алексеев
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Абрамова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно