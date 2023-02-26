Авдотья (Евдокия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1806

Муж: Фёдор Алексеев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Абрамова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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