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Фёдор Алексеев

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Место рождения

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

10.05.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1789

Отец: Алексей Евдокимов

Мать: Наталья (Анастасия) Назарова

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1806

Жена: Авдотья (Евдокия) Иванова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Абрамова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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