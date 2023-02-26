Фёдор Алексеев
Место рождениясельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения10.05.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1789
Отец: Алексей Евдокимов
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1806
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Абрамова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно