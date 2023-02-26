Алексей Евдокимов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Евдоким Сафонов
Мать: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
11.04.1785
Сын: Леонтий Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
10.05.1789
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
08.10.1791
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
21.02.1794
Сын: Федот Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
19.06.1796
Сын: Самсон Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ефим Алексеев
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова
Смерть
Неизвестно