Алексей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Евдокимов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Евдоким Сафонов

Мать: Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
11.04.1785

Сын: Леонтий Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
10.05.1789

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
08.10.1791

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
21.02.1794

Сын: Федот Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
19.06.1796

Сын: Самсон Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Наталья (Анастасия) Назарова

Смерть
Неизвестно

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