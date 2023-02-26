Наталья (Анастасия) Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья (Анастасия) Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1785

Сын: Леонтий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1789

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1791

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1794

Сын: Федот Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1796

Сын: Самсон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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