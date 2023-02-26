Наталья (Анастасия) Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1785
Сын: Леонтий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1789
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1791
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1794
Сын: Федот Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1796
Сын: Самсон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ефим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евдокимов
Смерть
Неизвестно