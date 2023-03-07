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Шашкова Ксения Петрова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Абрамов Пётр Васильев

Мать: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1857

Дочь: Новикова Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

д.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1859

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1861

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1862

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1865

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

Рождение ребёнка
08.03.1867

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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