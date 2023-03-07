Шашкова Ксения Петрова
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Абрамов Пётр Васильев
Мать: Абрамова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
27.02.1857
Дочь: Новикова Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
д.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1859
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
Рождение ребёнка
16.02.1861
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
Рождение ребёнка
28.04.1862
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
Рождение ребёнка
?.02.1865
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
Рождение ребёнка
08.03.1867
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Шашков Григорий Демидов
Смерть
Неизвестно