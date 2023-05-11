Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения01.11.1830
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830
Отец: Абрамов Пётр Васильев
Мать: Абрамова Мария Фёдорова
Бракосочетание
05.11.1850
Жена: Ефросинья Антипова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1859
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
29.01.1861
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
11.06.1862
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Анисия Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
26.10.1865
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
01.11.1866
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
30.09.1869
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
28.11.1872
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Рождение ребёнка
06.10.1874
Дочь: Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Антипова
Смерть
1881