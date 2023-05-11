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Михаил Петров

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.11.1830

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830

Отец: Абрамов Пётр Васильев

Мать: Абрамова Мария Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: Ефросинья Антипова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.06.1862

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Анисия Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1865

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1866

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1869

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.11.1872

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1874

Дочь: Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Антипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1881
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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