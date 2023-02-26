Домна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1805
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.10.1818
Сын: Козьма Петров
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Заботкина Дарья Петрова
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев
Смерть
До 1833
Рождение ребёнка
До 1844
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев