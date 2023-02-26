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Домна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Данила

Мать: ?

Бракосочетание
27.10.1805

Муж: Абрамов Пётр Васильев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.10.1818

Сын: Козьма Петров

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Заботкина Дарья Петрова

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1833
Рождение ребёнка
До 1844

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Абрамов Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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