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Новикова Евдокия Григорьева

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Место рождения

д.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда

Дата рождения

27.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1857

Отец: Шашков Григорий Демидов

Мать: Шашкова Ксения Петрова

д.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда
Бракосочетание
22.?.1873

Муж: Новиков Иван Никитин

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.05.1877

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1882

Сын: Новиков Федот

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около ?.08.1886

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Новиков Иван Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Новиков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Новиков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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