Новикова Евдокия Григорьева
Место рожденияд.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда
Дата рождения27.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1857
Отец: Шашков Григорий Демидов
Мать: Шашкова Ксения Петрова
д.Назарьево сельцо Зайцево Перемышльского уезда
Бракосочетание
22.?.1873
Муж: Новиков Иван Никитин
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.05.1877
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около ?.01.1882
Сын: Новиков Федот
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около ?.08.1886
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Новиков Иван Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
20.08.1893
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Новиков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Иван Никитин
Смерть
Неизвестно