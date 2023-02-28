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(Абрамова) Акилина Николаева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.06.1833

Дата смерти

09.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1833

Отец: Абрамов Николай Васильев

Мать: Абрамова Наталия Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.12.1859

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Павел Максимов

Отец ребёнка: Максим Сергеев

д.Тимешово
Рождение ребёнка
12.02.1861

Сын: Поликарп Максимов

Отец ребёнка: Максим Сергеев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1865

Дочь: Стефанида Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1867

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1869

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Дочь: Ефимия Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Устинья Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1873

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: Улита Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Сергеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.10.1884
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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