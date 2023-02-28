(Абрамова) Акилина Николаева
Место рождения
Дата рождения02.06.1833
Дата смерти09.10.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1833
Рождение ребёнка
04.12.1859
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Павел Максимов
Отец ребёнка: Максим Сергеев
д.Тимешово
Рождение ребёнка
12.02.1861
Сын: Поликарп Максимов
Отец ребёнка: Максим Сергеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1865
Дочь: Стефанида Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
02.09.1867
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
22.01.1869
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
10.09.1871
Дочь: Ефимия Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Устинья Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
Около 20.01.1873
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: Улита Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Рождение ребёнка
17.07.1877
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Максим Сергеев
Смерть
09.10.1884
Причина смерти: от чахотки