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Максим Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Крючков Сергей Емельянов

Мать: Крючкова Анна Филиппова

Рождение ребёнка
04.12.1859

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Павел Максимов

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Тимешово
Рождение ребёнка
12.02.1861

Сын: Поликарп Максимов

Мать ребёнка: Акилина Николаева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1861
рядовой Праеского(?) полка
Рождение ребёнка
09.11.1865

Дочь: Стефанида Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1867

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1869

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Дочь: Ефимия Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Устинья Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1873

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: Улита Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1876
отставной солдат рядовой Пражского полка
Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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