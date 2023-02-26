Максим Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: Крючков Сергей Емельянов
Мать: Крючкова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
04.12.1859
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Павел Максимов
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Тимешово
Рождение ребёнка
12.02.1861
Сын: Поликарп Максимов
Мать ребёнка: Акилина Николаева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1861
рядовой Праеского(?) полка
Рождение ребёнка
09.11.1865
Дочь: Стефанида Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
02.09.1867
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
22.01.1869
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
10.09.1871
Дочь: Ефимия Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Устинья Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
Около 20.01.1873
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: Улита Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Военная служба
1876
отставной солдат рядовой Пражского полка
Рождение ребёнка
17.07.1877
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Смерть
Неизвестно