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Марфа Емельянова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Амельян (Емельян) Семёнов

Мать: Фёкла Сафронова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
?.01.1817

Муж: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1826

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1830

Сын: Кузнецов-Кургузов Козьма Сергеев

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1834

Сын: Кузнецов-Кургузов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1839

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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