Марфа Емельянова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Амельян (Емельян) Семёнов
Мать: Фёкла Сафронова
Бракосочетание
?.01.1817
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1826
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
25.10.1830
Сын: Кузнецов-Кургузов Козьма Сергеев
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
08.01.1834
Сын: Кузнецов-Кургузов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
27.02.1839
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Смерть
Неизвестно