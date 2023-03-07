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Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.10.1801

Дата смерти

08.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1801

Отец: Кузнецов Яков Семёнов

Мать: Настасья (Анастасия) Аристархова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
?.01.1817

Жена: Марфа Емельянова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1826

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1830

Сын: Кузнецов-Кургузов Козьма Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1834

Сын: Кузнецов-Кургузов Иван Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1839

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.01.1875
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от расслабления всего организма
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