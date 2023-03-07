Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Место рождения
Дата рождения02.10.1801
Дата смерти08.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1801
Бракосочетание
?.01.1817
Жена: Марфа Емельянова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1826
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
25.10.1830
Сын: Кузнецов-Кургузов Козьма Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
08.01.1834
Сын: Кузнецов-Кургузов Иван Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
27.02.1839
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Смерть
08.01.1875
Причина смерти: от расслабления всего организма