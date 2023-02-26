Настасья (Анастасия) Аристархова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Аристарх (Иосифов)
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1801
Сын: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1812
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
До 1840
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Кузнецов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов
Смерть
Неизвестно