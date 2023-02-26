Настасья (Анастасия) Аристархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья (Анастасия) Аристархова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Аристарх (Иосифов)

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
02.10.1801

Сын: Кузнецов-Кургузов Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Кузнецов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузнецов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Кузнецов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Кузнецов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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