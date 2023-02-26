Савелий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий Акимов

Савелий Акимов

avatar

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Аким Васильев

Мать: Аксиния Мартинова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1789

Жена: Татьяна Тимофеева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
20.08.1796

Дочь: Абрамова Наталия Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анастасия Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1798

Сын: Василий Саввин

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
24.03.1801

Дочь: Скытева Мария Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1808

Сын: Иосиф Савелиев

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close