Савелий Акимов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Аким Васильев
Мать: Аксиния Мартинова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1789
Жена: Татьяна Тимофеева
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
20.08.1796
Дочь: Абрамова Наталия Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анастасия Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1798
Сын: Василий Саввин
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
24.03.1801
Дочь: Скытева Мария Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1808
Сын: Иосиф Савелиев
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1833