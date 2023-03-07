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Аким Васильев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1760 г.р.

Дети

1765 г.р.
1767 г.р.
Около 1773 г.р.
1773 г.р.
1775 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Василий Анисимов

Мать: Анна Гаврилова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Калина Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Данила Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Савелий Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Аким Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ефим Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мартин Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Аксиния Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Надежда Акимова

Мать ребёнка: Авдотья Дементиева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1793

Сын: Михаил Акимов

Мать ребёнка: Авдотья Дементиева

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дементиева

Смерть
1796
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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