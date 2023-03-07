Аким Васильев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Василий Анисимов
Мать: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Калина Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Данила Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Савелий Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аким Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ефим Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мартин Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Надежда Акимова
Мать ребёнка: Авдотья Дементиева
Рождение ребёнка
01.11.1793
Сын: Михаил Акимов
Мать ребёнка: Авдотья Дементиева
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дементиева
Смерть
1796