Авдотья Дементиева
Место рожденияс.Андроповское Калужского уезда экономической волости
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Андроповское Калужского уезда экономической волости
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Надежда Акимова
Отец ребёнка: Аким Васильев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1793
Сын: Михаил Акимов
Отец ребёнка: Аким Васильев
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Васильев
Смерть
Неизвестно