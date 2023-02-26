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Авдотья Дементиева

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Место рождения

с.Андроповское Калужского уезда экономической волости

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Андроповское Калужского уезда экономической волости
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Надежда Акимова

Отец ребёнка: Аким Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1793

Сын: Михаил Акимов

Отец ребёнка: Аким Васильев

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Васильев

Смерть
Неизвестно
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