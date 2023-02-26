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Скытева Мария Савельева

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

24.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1801

Отец: Савелий Акимов

Мать: Татьяна Тимофеева

Бракосочетание
?.01.1818

Муж: Скытев Тимофей Семёнов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Крючкова (Скытева) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.07.1825

Сын: Скытев Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Скитев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Терехова (Скытева) Софья Тимофеева

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1831

Дочь: (Скитева) Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.05.1833

Сын: Митрофан Тимофеев

Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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