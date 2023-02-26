Скытева Мария Савельева
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения24.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1801
Отец: Савелий Акимов
Мать: Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
?.01.1818
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Крючкова (Скытева) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
07.07.1825
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Скитев Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Терехова (Скытева) Софья Тимофеева
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
01.10.1831
Дочь: (Скитева) Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
27.05.1833
Сын: Митрофан Тимофеев
Отец ребёнка: Скытев Тимофей Семёнов
Смерть
Неизвестно