Губин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Губин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 17.05.1814
Сын: Губин Константин Иванович
Мать ребёнка: Губина Феодосия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Губин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1819
Мать ребёнка: Губина Феодосия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно