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Губин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Губин Иван Артамонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Губин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Губин Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Губин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.05.1814

Сын: Губин Константин Иванович

Мать ребёнка: Губина Феодосия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Губин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1819

Сын: Губин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Губина Феодосия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Феодосия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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