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Губин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Губин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1845

Дочь: Губина (Губина) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Губина Параскева Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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