Губин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Губин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Губина (Губина) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Губина Параскева Григорьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно