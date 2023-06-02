Губина Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Губина (Губина) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Губин Иван Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно