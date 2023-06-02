Губин Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти20.03.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Губин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Мария Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Губина (Губина) Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Губин Василий Герасимович
Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна
Смерть
20.03.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область