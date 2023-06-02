Губин Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Герасим Иванович

Губин Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

20.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Губин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Мария Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Губина (Губина) Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Губин Василий Герасимович

Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Губин Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Губина Мария Давидовна

Смерть
20.03.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.