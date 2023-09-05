Губина Мария Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Мария Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Губина (Губина) Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Губин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Губин Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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