Губина Мария Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Губина (Губина) Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Губин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Губин Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно